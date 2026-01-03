Бригада ВСУ потеряла больше половины личного состава в боях за Гуляйполе

Собеседник агентства отметил, что командование Вооружённых сил Украины смирилось с утратой контроля над Гуляйполем, что и стало причиной передислокации ослабленной бригады. В настоящее время укомплектованность её подразделений составляет не более 40% от штатной численности из-за высоких потерь.