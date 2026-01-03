Трамп отменил сделку по полупроводникам на $2,9 млн из-за угрозы нацбезопасности

Шаг Трампа — часть стратегии США по сдерживанию, как они сами называют, «доминирования Китая в полупроводниковой отрасли». Ранее администрация объявила о введении пошлин на китайские полупроводники с июня 2027 года. Осенью прошлого года Германия планировала поднять в международных кругах вопрос об экспортных ограничениях КНР на редкоземельные металлы и полупроводники. После этих заявлений Пекин отказался принимать министра иностранных дел ФРГ.