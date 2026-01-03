Трамп отменил сделку по полупроводникам на $2,9 млн из-за угрозы нацбезопасности

В 2024 году HieFo договорилась выкупить у Emcore бизнес по производству полупроводников и оборудование для изготовления пластин из фосфида индия. Сумма соглашения составила 2,9 млн долларов. Республиканец аннулировал эту сделку.
«Имеются достоверные доказательства, позволяющие мне полагать, что корпорация HieFo, контролируемая гражданином Китайской Народной Республики, может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности Соединённых Штатов», — говорится в указе главы Белого дома.
В течение шести месяцев HieFo обязана отказаться от всех активов Emcore — независимо от их местонахождения. Это касается контрактов, запасов, оборудования, запчастей, основных средств и дебиторской задолженности.
Шаг Трампа — часть стратегии США по сдерживанию, как они сами называют, «доминирования Китая в полупроводниковой отрасли». Ранее администрация объявила о введении пошлин на китайские полупроводники с июня 2027 года. Осенью прошлого года Германия планировала поднять в международных кругах вопрос об экспортных ограничениях КНР на редкоземельные металлы и полупроводники. После этих заявлений Пекин отказался принимать министра иностранных дел ФРГ.
