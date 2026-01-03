Директор ЗАЭС прокомментировал вероятность совместного управления: «Это российский объект»

По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, станция является российской собственностью, и любое совместное управление ее объектами невозможно.
«Запорожская атомная электростанция — это объект российский. Он эксплуатируется российским оператором АО “ЭО ЗАЭС”…», — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что одним из обсуждаемых вопросов на переговорах по Украине может быть совместный контроль над ЗАЭС. Однако позднее Владимир Зеленский заявил, что по этому вопросу договориться с Дональдом Трампом не удалось.
Накануне первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал совместное с США управление ЗАЭС «миной замедленного действия».
При этом президент России Владимир Путин рассказал об интересе США развернуть майнинг криптовалют на ЗАЭС после урегулирования конфликта.