Власти ОАЭ вывели всех своих военнослужащих из Йемена

Ранее на юге Йемена появилось новое государство. Конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия принял Южный переходный совет во главе с Айдарусом аз-Зубейди. Согласно декларации, страна входит в арабский и исламский мир, государственный язык — арабский, религия — ислам, а шариат — главный источник права. Совет назначил двухлетний переходный период для формирования госорганов.