Власти ОАЭ вывели всех своих военнослужащих из Йемена

В заявлении Минобороны ОАЭ говорится, что все военнослужащие страны покинули Йемен. Этот шаг соответствует решению эмиратского руководства о прекращении участия в антитеррористической операции на йеменской территории.

Источник: Life.ru

«Министерство обороны ОАЭ заявляет о завершении вывода всех военнослужащих вооружённых сил с территории Йеменской Республики», — уточняется в заявлении.

Ранее на юге Йемена появилось новое государство. Конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия принял Южный переходный совет во главе с Айдарусом аз-Зубейди. Согласно декларации, страна входит в арабский и исламский мир, государственный язык — арабский, религия — ислам, а шариат — главный источник права. Совет назначил двухлетний переходный период для формирования госорганов.

