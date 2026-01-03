Туска обвинили в переписывании истории из-за ошибки в новогоднем обращении: что сказал премьер Польши

Новогоднее обращение премьер-министра Польши Дональда Туска вызвало острый политический скандал. Причиной стала историческая ошибка, допущенная главой правительства, которую депутаты расценили как попытку переписать национальное прошлое, сообщает польское издание Fakt.
Обращаясь к гражданам, Туск заявил, что наступивший год является 1001-м с момента основания польского государства. Это утверждение противоречит общепринятой в Польше исторической точке зрения, согласно которой начало польской государственности связано с крещением князя Мешко I в 966 году. Расхождение немедленно заметили как зрители, так и представители политического истеблишмента.
Жёстче всего на ошибку премьера отреагировали представители оппозиционной партии «Право и справедливость». Председатель её парламентской фракции Мариуш Блащак в своём обращении в социальной сети X прямо обвинил Туска в «переписывании истории». Он заявил, что премьер-министр, известный своим критическим отношением к христианскому наследию, допустил грубый промах, который не простил бы даже ученик начальной школы.
«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — указал он.
Критике подверглось выступление Туска и со стороны экспертного сообщества. Польский историк Камиль Яницкий в разговоре с журналистами охарактеризовал заявление премьера как противоречивое. По мнению историка, в новогоднем обращении лучше было бы вовсе избегать указания конкретных дат. Яницкий также выразил удивление, что Туск не предвидел провокационности своего утверждения.
Стоит отметить, что Туск в новогодней речи пообещал, что Варшава в 2026 году «быстро завоюет» Балтийское море. Он также поставил задачу на 2026 год — ускорить создание «мощнейших в Европе вооруженных сил».
Ранее KP.RU сообщал, что президент республики Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим представителем на должности премьер-министра республики с 1989 года.