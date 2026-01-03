Туска обвинили в переписывании истории из-за ошибки в новогоднем обращении: что сказал премьер Польши

Жёстче всего на ошибку премьера отреагировали представители оппозиционной партии «Право и справедливость». Председатель её парламентской фракции Мариуш Блащак в своём обращении в социальной сети X прямо обвинил Туска в «переписывании истории». Он заявил, что премьер-министр, известный своим критическим отношением к христианскому наследию, допустил грубый промах, который не простил бы даже ученик начальной школы.