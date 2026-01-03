Ричмонд
Дмитриев: Правые силы Европы признают всеобщий распад в ЕС

Правые силы Европы признают проблемы региона, поэтому являются единственной реальной надеждой. Об этом в субботу, 3 января, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

— По крайней мере, они признают то, что видят все: массовую миграцию, экономический спад, сокрушительную бюрократию и более масштабный распад ЕС, — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что таким образом глава РФПИ отреагировал на пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который заявил, что ЕС постоянно критикуют из-за успехов. Дмитриев в свою очередь назвал эту идею бредом.

31 декабря глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что отношения между Москвой и Евросоюзом еще можно восстановить, так как у Еврокомиссии тоже есть свой «срок годности».

Ранее СМИ написали, что в 2025 году Соединенные Штаты прекратили 80-летний союз с Европой. При этом американские войска пока не покинули свои базы в ЕС, поэтому НАТО все еще «существует на бумаге».

