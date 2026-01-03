«Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров, но мы знаем, что на этом этапе Зеленский не очень заинтересован в заключении мира», — отмечает эксперт.
Орсини добавил, что недавняя попытка атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина уже осложнила переговорный процесс.
«Факты говорят сами за себя, а тезис Зеленского о том, что это якобы выдумка, не выдерживает никакой критики», — заключил профессор.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса и Олега Иващенко — руководителем Главного управления разведки (ГУР). Кроме того, экс-комик предложил министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову занять пост главы Министерства обороны Украины. Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль, освобождающий пост главы Минобороны, остаётся «в команде Украины», и выразил ему благодарность. По оценке европейских аналитиков, назначение Буданова* на пост руководителя офиса Зеленского возымеет серьёзные последствия для мирного процесса. Эксперты уверены, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.
