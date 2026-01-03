Ричмонд
Трамп будет зол на Зеленского из-за назначения Буданова*

По мнению профессора социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини, назначение Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского противоречит мирному плану США и может не понравиться американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом он заявил в интервью газете IL Fatto Quotidiano.

Источник: Life.ru

«Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров, но мы знаем, что на этом этапе Зеленский не очень заинтересован в заключении мира», — отмечает эксперт.

Орсини добавил, что недавняя попытка атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина уже осложнила переговорный процесс.

«Факты говорят сами за себя, а тезис Зеленского о том, что это якобы выдумка, не выдерживает никакой критики», — заключил профессор.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса и Олега Иващенко — руководителем Главного управления разведки (ГУР). Кроме того, экс-комик предложил министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову занять пост главы Министерства обороны Украины. Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль, освобождающий пост главы Минобороны, остаётся «в команде Украины», и выразил ему благодарность. По оценке европейских аналитиков, назначение Буданова* на пост руководителя офиса Зеленского возымеет серьёзные последствия для мирного процесса. Эксперты уверены, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

