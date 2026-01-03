Ричмонд
Силы ПВО ночью сбили БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России

Системы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Системы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно сводке ведомства, цели были нейтрализованы над несколькими регионами: 12 БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, один — над Республикой Адыгея и ещё один — над акваторией Азовского моря.

Напомним, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, БПЛА были уничтожены или подавлены в четырёх районах: Сальском, Миллеровском, Чертковском и Кашарском.

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ потеряла больше половины личного состава в боях за Гуляйполе.

