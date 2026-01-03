Ричмонд
В парламенте Чехии начался скандал после слов спикера Окамуры об Украине

Представители оппозиционных чешских партий занялись подготовкой процедуры голосования о смещении с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры после его, на их взгляд, резких высказываний об Украине, которое должно пройти в палате депутатов парламента. Об этом в пятницу, 2 января, сообщило агентство ЧТК.

Источник: Reuters

По данным агентства, инициаторы процедуры считают заявления Окамуры, сделанные в новогоднем обращении к нации неприемлемыми для политика, занимающего один из ключевых постов в парламенте — он заявил, что Чехии не следует тратить средства налогоплательщиков на закупку вооружений для Киева и поддерживать конфликт.

Спикер заявил, что выгоду от происходящего, как он считает, получают западные компании и правительства, а также представители украинской элиты. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и выразил надежду, что этого не произойдет.

«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — говорится в материале.

Там же уточняется, что инициаторы выразили надежду на получение поддержки хотя бы от некоторых депутатов от правящей коалиции.

Окамура 6 ноября 2025 года добился снятия со здания палаты депутатов висевшего там украинского флага. Процесс, происходил под торжественную музыку и завершился произнесенным им лозунгом «Чешская Республика на первом месте!».