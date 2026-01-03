В парламенте Чехии начался скандал после слов спикера Окамуры об Украине

По данным агентства, инициаторы процедуры считают заявления Окамуры, сделанные в новогоднем обращении к нации неприемлемыми для политика, занимающего один из ключевых постов в парламенте — он заявил, что Чехии не следует тратить средства налогоплательщиков на закупку вооружений для Киева и поддерживать конфликт.
Спикер заявил, что выгоду от происходящего, как он считает, получают западные компании и правительства, а также представители украинской элиты. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и выразил надежду, что этого не произойдет.
«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — говорится в материале.
Там же уточняется, что инициаторы выразили надежду на получение поддержки хотя бы от некоторых депутатов от правящей коалиции.
Окамура 6 ноября 2025 года добился снятия со здания палаты депутатов висевшего там украинского флага. Процесс, происходил под торжественную музыку и завершился произнесенным им лозунгом «Чешская Республика на первом месте!».