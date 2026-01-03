Ричмонд
Директор ЗАЭС исключил возможность совместного управления станцией

Запорожская АЭС — российский объект, и любое совместное физическое управление станцией невозможно. Такое заявление сделал директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что станцией управляет российский оператор — АО «ЭО ЗАЭС», учреждённый концерном «Росэнергоатом». Персонал работает по российским законам, нормам и правилам. Возможность совместного управления Черничук отверг.

«И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — приводит ТАСС его слова.

В конце декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. По его словам, соглашение достигнуто при посредничестве агентства. Агентство контролирует ход восстановительных работ, которые, по предварительным оценкам, продлятся несколько дней. Основная цель — предотвратить возможную аварию на станции. Поводом для ремонта стало отключение одной из внешних линий электроснабжения — «Ферросплавной-1», которая перестала работать после обстрела 16 декабря.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше