Директор ЗАЭС исключил возможность совместного управления станцией

Он пояснил, что станцией управляет российский оператор — АО «ЭО ЗАЭС», учреждённый концерном «Росэнергоатом». Персонал работает по российским законам, нормам и правилам. Возможность совместного управления Черничук отверг.
«И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — приводит ТАСС его слова.
В конце декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. По его словам, соглашение достигнуто при посредничестве агентства. Агентство контролирует ход восстановительных работ, которые, по предварительным оценкам, продлятся несколько дней. Основная цель — предотвратить возможную аварию на станции. Поводом для ремонта стало отключение одной из внешних линий электроснабжения — «Ферросплавной-1», которая перестала работать после обстрела 16 декабря.
