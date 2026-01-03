Конгрессмен США раскрыл причины угроз Трампа в адрес Ирана

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана связаны не с защитой свободы слова, а с желанием получить контроль над иранской нефтью и удовлетворить интересы Израиля. Такое мнение высказал член Палаты представителей Конгресса от штата Кентукки Томас Масси (республиканец) в социальной сети X.
Он подчеркнул, что у США достаточно внутренних проблем, и страна не должна расходовать военные ресурсы на дела другого государства. По его словам, для нанесения ударов по Ирану требуется одобрение Конгресса, а сама угроза мотивирована экономическими и геополитическими интересами, такими как нефть и поддержка Израиля.
В декабре 2025 года Масси уже внёс на рассмотрение законопроект о выходе США из НАТО и прекращении финансирования альянса. Ранее, 1 января, Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что США окажут помощь иранским демонстрантам, если власти страны будут применять силу против мирных протестующих.
Ранее сообщалось, что террорист в Иране погиб от собственной гранаты при попытке устроить взрыв.
