Экс-нардеп Килинкаров: подготовка к выборам на Украине начнется после 6 февраля

«Зеленский до коррупционного скандала и Зеленский после коррупционного скандала — это два разных Зеленских. До произошедшего у него еще было какое-то право на насилие, какие-то возможности силой продлевать военное положение, но после коррупционного скандала у него таких прав нет. После того, как в заговоре против [экс-главы офиса президента Украины Андрея] Ермака участвовали его люди, стало понятно, что и Зеленского могут предать в любой момент», — заключил Килинкаров.