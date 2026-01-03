Полковник Ходаренок назвал две основные проблемы ВСУ по итогам 2025 года

В течение всего 2025 года Вооруженные силы России уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в ДНР. Однако говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано. Главные итоги прошедшего года в зоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Успехи российских войск.
За 2025 год российская армия взяла под контроль ~свыше 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км. территории~. Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем ежесуточные темпы продвижения ВС РФ по сравнению с 2024 годом выросли в полтора — два раза.
В течение года ВС РФ ~выбили ВСУ из Курской области, штурмом взяли мощные украинские укрепрайоны в Донбассе и Запорожье~. Успешные наступательные действия российских войск, считают некоторые специалисты, неизбежно ведут к скорому обрушению обороны ВСУ — но надо прямо сказать: информация о приближающемся коллапсе и каскадном обрушении украинского фронта распространяется уже далеко не в первый раз.
В 2025-м российские войска овладели крупным приграничным городом Волчанск и существенно продвинулись на юг, взяв под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка. В результате длительной осады и ожесточенных уличных боев взяты города и мощные укрепленные районы Купянск (упорные бои за сам город и его окрестности еще продолжаются), Красноармейск, Красный Лиман, Часов Яр, Курахово и Северск.
Войска группировки «Запад» сейчас ликвидируют формирования противника, блокированные на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска.
5-я мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком 2-й армии завершили разгром окруженной группировки ВСУ и освободили город Димитров — крупный узел украинской обороны в Красноармейской агломерации. В настоящее время проводится проверка жилых кварталов, зданий, сооружений и подвалов, поиск, пленение либо уничтожение разрозненных малых групп ВСУ. Проводится разминирование улиц и зданий, оказывается медицинская и гуманитарная помощь местному населению.
Части и соединения ВС РФ с высокими ежесуточными темпами продвигаются в глубину украинской обороны в Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Только с 1 ноября текущего года под контроль российской армии в этих регионах перешло свыше 400 квадратных километров территории и 24 населенных пункта.
Штурмовые подразделения 57-й и 60-й мотострелковых бригад 5-й армии к исходу 26 декабря завершили освобождение города Гуляйполе. Это мощный укрепленный район ВСУ и узел коммуникаций, второй по величине город Запорожской области, овладение которым позволит создать благоприятные условия для освобождения всего Запорожья. На преодоление глубокоэшелонированной обороны украинской армии в этом районе российским войскам потребовалось 20 дней.
Потери ВСУ.
В целом, по оценке министра обороны России Андрей Белоусова, ~в 2025 году боевые и оперативные возможности ВСУ снизились на треть~. Киев утратил возможность оперативно восполнять боевой и численный состав своей армии и формировать резервы за счет мобилизационных мероприятий.
По данным российского военного ведомства, ~в 2025 году Украина потеряла в боях более 500 тыс. военнослужащих~. Весьма велики потери ВСУ и в вооружении, военной и специальной технике: утрачены более 103 тыс. различных образцов ВВСТ, в том числе порядка 5,5 тыс. единиц оружия западного производства, что практически в два раза выше показателей 2024 года.
Весьма неблагополучно и морально-психологическое состояние личного состава украинских войск. По информации генеральной прокуратуры страны, с 24 февраля 2022 года по конец ноября 2024 года обвинения в дезертирстве были выдвинуты против более чем 100 тыс. украинских военнослужащих, что составляет около 10% численности ВСУ. За 10 месяцев 2025 года было зафиксировано более 161 тыс. случаев самовольного оставления части и более 21 тыс. случаев дезертирства украинских военных. В октябре 2025 года было заведено более 21 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, что стало рекордным показателем за все четыре года конфликта.
По состоянию на осень 2025 года, дезертирство — главная проблема украинской армии. Официальные данные, считают специалисты, не отражают всего масштаба проблем, поскольку многие случаи самовольного оставления части не регистрируются. Осознание того, что победа в конфликте с российской армией невозможна, а впереди большинство украинских бойцов и командиров ждут только смерть и увечья, становится массовым в ротах, батальонах и бригадах ВСУ.
Таким образом, ~в ВСУ налицо две основные проблемы: неэффективная система комплектования частей и соединений личным составом и дезертирство~. По этим причинам в подразделениях на переднем крае ощущается хроническая нехватка бойцов и младших командиров. И пока каких-либо признаков существенного улучшения ситуации в обеих сферах нет.
Переход ВСУ на корпусную систему пока не принес заметного роста эффективности. Во многом это связано с тем, что, помимо формирования корпусных управлений, необходимо в полном объеме создавать и так называемые корпусные комплекты частей и соединений родов войск. А именно — армейской авиации, ракетных войск и артиллерии, войск ПВО, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы. Возможности ВСУ по комплектованию этих формированием вооружением и военной техникой, а также квалифицированным личным составом существенно ограничены.
Тем не менее, способности и возможности ВСУ по продолжению организованного сопротивления пока отнюдь не исчерпаны. На оперативном и оперативно-стратегическом уровне каких-либо существенных провалов в ведении военных действий со стороны ВСУ не отмечается. Иными словами, ~тактические успехи российской армии на тех или иных направлениях пока не перерастают в прорывы оперативного, тем более стратегического уровня~.
Помимо этого, интенсивность военно-технического сотрудничества Украины с государствами-участниками НАТО существенно не снижается. Союзники Киева по Североатлантическому альянсу только за последнее время отправили украинской армии сотни тысяч тонн вооружения и материальных средств. Кроме польского Жешува, второй центр тылового и технического обеспечения НАТО для поставок оружия и имущества на Украину создается в Румынии и будет готов в январе 2026 года.
Только за последнее время Киев существенно нарастил количество ударов по объектам на территории России, и эти атаки идут практически в круглосуточном режиме. К примеру, обстановка в приграничных районах Белгородской области и ряда других регионов остается пока крайне тяжелой.
В Москве неоднократно заявляли, что цели СВО будут достигнуты. Россия предпочла бы добиться этого с помощью дипломатии, но готова освободить свои исторические земли военным путем.
«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркивал в конце года президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),