Полковник Ходаренок назвал две основные проблемы ВСУ по итогам 2025 года

Весьма неблагополучно и морально-психологическое состояние личного состава украинских войск. По информации генеральной прокуратуры страны, с 24 февраля 2022 года по конец ноября 2024 года обвинения в дезертирстве были выдвинуты против более чем 100 тыс. украинских военнослужащих, что составляет около 10% численности ВСУ. За 10 месяцев 2025 года было зафиксировано более 161 тыс. случаев самовольного оставления части и более 21 тыс. случаев дезертирства украинских военных. В октябре 2025 года было заведено более 21 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, что стало рекордным показателем за все четыре года конфликта.