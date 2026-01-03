Ричмонд
Соскин: Зеленский может обратиться к Брюсселю с просьбой надавить на Бабиша

Чешский премьер отстаивает интересы своей страны, а не Киева, заявил бывший помощник Кучмы.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский может попросить Брюссель оказать влияние на позицию чешского премьер-министра Андрея Бабиша в вопросе поддержки Киеву, предположил бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленскому ведь позарез нужны деньги, а Бабиш отказал, так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу», — сказал он.

При этом Соскин заявил, что у Зеленского «это, конечно, не получится». Эксперт считает, что угрозы главы киевского режима не подействуют прежде всего из-за твердости позиции Бабиша, который отстаивает интересы своей страны, а не Киева.

«У нее (Чехии. — Прим. ред.) свои интересы, а украинские ей без надобности», — резюмировал Соскин.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не располагает возможностью для прямого финансирования Украины из госбюджета, так как у самой страны существует острый дефицит средств на внутренние социальные нужды.