Глава киевского режима Владимир Зеленский может попросить Брюссель оказать влияние на позицию чешского премьер-министра Андрея Бабиша в вопросе поддержки Киеву, предположил бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленскому ведь позарез нужны деньги, а Бабиш отказал, так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу», — сказал он.
При этом Соскин заявил, что у Зеленского «это, конечно, не получится». Эксперт считает, что угрозы главы киевского режима не подействуют прежде всего из-за твердости позиции Бабиша, который отстаивает интересы своей страны, а не Киева.
«У нее (Чехии. — Прим. ред.) свои интересы, а украинские ей без надобности», — резюмировал Соскин.
Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не располагает возможностью для прямого финансирования Украины из госбюджета, так как у самой страны существует острый дефицит средств на внутренние социальные нужды.