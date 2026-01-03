«Они видят передвижение нашей пехоты, и сразу прилетает “Баба-Яга”. У неё, скажем так, хорошая боевая часть — одним сбросом она может накрыть целую штурмовую группу», — рассказал военнослужащий.
Оператор заметил вражеский дрон в воздухе и решил приблизиться к нему. Он поднял свой беспилотник чуть выше и направил его так, чтобы винты намотали верёвку на вражеский аппарат. Расчёт оказался точным — «Баба-Яга» с боевой частью рухнула на землю.
Морпех подчеркнул, что его собственный дрон остался цел. Он пояснил, что верёвка крепится к специальному «сброснику», который отсоединяется в момент наматывания. Таким образом, верёвка уходит вместе с уничтоженным дроном, а российский аппарат возвращается на базу.
Ранее российские разведчики опубликовали документ, обнаруженный в Димитрове. В нём содержался приказ об эвакуации Вооружённых сил Украины. Согласно документу, вывод войск планировался из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новоэкономическое, Лиман, Даченское. Этот документ красноречиво свидетельствует: киевский режим намеренно вводил мировое сообщество в заблуждение относительно реальной ситуации на фронте.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.