Российский морпех «заарканил» беспилотник «Баба-Яга» в ДНР с помощью верёвки

Оператор заметил вражеский дрон в воздухе и решил приблизиться к нему. Он поднял свой беспилотник чуть выше и направил его так, чтобы винты намотали верёвку на вражеский аппарат. Расчёт оказался точным — «Баба-Яга» с боевой частью рухнула на землю.