Посол России в Сербии заявил об этнической чистке в Косово

БЕЛГРАД, 3 янв — РИА Новости. Косовоалбанские власти проводят против косовских сербов ползучую этническую чистку, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Фактически речь идет, можно спокойно об этом говорить, о необъявленной ползучей этнической чистке. Другими словами — выдавливании сербов с территории Косово, создание для них невыносимых условий проживания. А это все делается, не будем сейчас напоминать, что имеется в виду, но вот это освоение Приштиной севера Косово, имело место, имеет место, и, к сожалению, приходится исходить из того, что это будет продолжаться», — сказал глава российского диппредставительства.