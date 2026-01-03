Над регионами России и Азовским морем уничтожили 22 БПЛА. Военная операция, день 1410-й

9:38 Часть населенных пунктов в Николаевской осталась без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
9:27 Часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» уничтожена в поселке Железнодорожное Запорожской области, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
9:14 Украинское командование перебросило в Сумскую область из-под Гуляйполя в Запорожской области подразделения бригады теробороны, которые укомплектованы менее чем наполовину, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
9:00 В течение всего 2025 года Вооруженные силы России уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в ДНР. Однако говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано. Главные итоги прошедшего года в зоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
8:50 Оппозиционные партии в Чехии начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов по вопросу отставки с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры из-за его критики в отношении помощи Украине, пишет портал Ceske Noviny.
8:34 Запорожская АЭС является российским объектом, и форму совместного управления станцией невозможно представить, заявил в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук.
8:16 Одесса оказалась практически в «осаде», из-за этого экономике Украины потенциально может грозить крах, пишет газета The Wall Street Journal.
8:09 Несколько взрывов ночью произошло в Николаеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. 12 БПЛА сбили над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному — над Адыгеей и акваторией Азовского моря.
8:01 Сегодня 1410-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.