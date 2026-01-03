Российские «Герани» получили прожекторы для ослепления дронов ВСУ

Мощные инфракрасные прожекторы, установленные по бокам дрона, направлены назад, так как «Герани» чаще всего действуют ночью.
В темноте БПЛА-перехватчики Вооружённых сил Украины используют тепловизор для поиска целей, привлекая их самая горячая часть дрона — двигатель, расположенный в хвостовой части. Мощная вспышка инфракрасного излучения выполняет две функции: она нарушает наведение зенитного дрона и может вывести из строя его датчики.
Ранее боец Вооружённых сил Российской Федерации уничтожил украинский тяжёлый дрон «Баба-Яга», использовав для этого верёвку. Оператор заметил вражеский дрон в воздухе и решил приблизиться к нему. Он поднял свой беспилотник чуть выше и направил его так, чтобы винты намотали верёвку на вражеский аппарат. Расчёт оказался точным — «Баба-Яга» с боевой частью рухнула на землю.
