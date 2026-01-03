Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские «Герани» получили прожекторы для ослепления дронов ВСУ

Российские ударные БПЛА серии «Герань» проходят модернизацию: их оснащают специальными инфракрасными прожекторами. По информации «Российской газеты», эта мера направлена на противодействие украинским FPV-дронам.

Источник: Life.ru

Мощные инфракрасные прожекторы, установленные по бокам дрона, направлены назад, так как «Герани» чаще всего действуют ночью.

В темноте БПЛА-перехватчики Вооружённых сил Украины используют тепловизор для поиска целей, привлекая их самая горячая часть дрона — двигатель, расположенный в хвостовой части. Мощная вспышка инфракрасного излучения выполняет две функции: она нарушает наведение зенитного дрона и может вывести из строя его датчики.

Ранее боец Вооружённых сил Российской Федерации уничтожил украинский тяжёлый дрон «Баба-Яга», использовав для этого верёвку. Оператор заметил вражеский дрон в воздухе и решил приблизиться к нему. Он поднял свой беспилотник чуть выше и направил его так, чтобы винты намотали верёвку на вражеский аппарат. Расчёт оказался точным — «Баба-Яга» с боевой частью рухнула на землю.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше