Харьковская тюрьма опустела после массового набора заключенных в ВСУ

Харьковская тюрьма практически опустела из-за активного набора заключённых в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший украинский заключённый Роман Дубовик, который после отбытия части пятилетнего срока за кражу подписал контракт с ВСУ, а впоследствии сдался в плен российским войскам.