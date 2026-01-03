Харьковская тюрьма практически опустела из-за активного набора заключённых в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший украинский заключённый Роман Дубовик, который после отбытия части пятилетнего срока за кражу подписал контракт с ВСУ, а впоследствии сдался в плен российским войскам.
По его словам, в исправительное учреждение регулярно приезжали представители военкоматов и в течение недели оформляли всех желающих, после чего те незамедлительно отправлялись на фронт.
В результате такой практики, как отметил Дубовик, в колонии почти не осталось людей.
Ранее сообщалось, что бригада ВСУ потеряла больше половины личного состава в боях за Гуляйполе.
