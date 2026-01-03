Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харьковская тюрьма опустела после массового набора заключенных в ВСУ

Харьковская тюрьма практически опустела из-за активного набора заключённых в ряды Вооружённых сил Украины.

Харьковская тюрьма практически опустела из-за активного набора заключённых в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший украинский заключённый Роман Дубовик, который после отбытия части пятилетнего срока за кражу подписал контракт с ВСУ, а впоследствии сдался в плен российским войскам.

По его словам, в исправительное учреждение регулярно приезжали представители военкоматов и в течение недели оформляли всех желающих, после чего те незамедлительно отправлялись на фронт.

В результате такой практики, как отметил Дубовик, в колонии почти не осталось людей.

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ потеряла больше половины личного состава в боях за Гуляйполе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.