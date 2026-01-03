Ричмонд
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины состава в боях за Гуляйполе

Украинские вооружённые формирования понесли тяжёлые потери в ходе боёв за населённый пункт Гуляйполе. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли там больше половины личного состава, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

Источник сообщил, что командование украинской армии фактически смирилось с утратой города и перебросило пострадавшую 106-ю бригаду территориальной обороны на Сумское направление. Однако её укомплектованность после боёв составляет не более 40%, что серьёзно снижает боеспособность подразделения.

«Укомплектованность переброшенных частей составляет не более 40 процентов из-за высоких потерь, понесённых в боях за Гуляйполе», — заявил источник.

Операция по освобождению Гуляйполя была завершена российскими войсками группировки «Восток» в конце декабря. Как отметил президент России Владимир Путин, взятие этого населённого пункта создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления в Запорожской области.

Ранее украинское подразделение «Волки да Винчи» столкнулось с серьёзными трудностями в районе Гуляйполя. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что из-за значительных потерь бойцы этого элитного формирования настаивают на выводе войск из района Верхней Терсы. По его словам, только за один день в результате двух мощных атак было ликвидировано свыше 40 военнослужащих подразделения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.