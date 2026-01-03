Ранее украинское подразделение «Волки да Винчи» столкнулось с серьёзными трудностями в районе Гуляйполя. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что из-за значительных потерь бойцы этого элитного формирования настаивают на выводе войск из района Верхней Терсы. По его словам, только за один день в результате двух мощных атак было ликвидировано свыше 40 военнослужащих подразделения.