Западные страны должны осознать, что Москва ответит на провокации в свой адрес. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ», — сказал он в эфире YouTube-канала Mario Nawfal.
При этом Дэвис обратил внимание на то, что Россия последовательно придерживается своей переговорной позиции и показывает неприемлемые для себя красные линии, которые западные страны постоянно нарушают, мешая урегулированию украинского конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны охвачены паникой из-за краха концепции «поставить Россию на место». Дипломат отметила, что в такой ситуации Запад демонстрирует «чудовищную глупость и подлейшую риторику».