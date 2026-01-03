Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Получите в ответ»: в США заявили о возможной реакции РФ на провокации Запада

Подполковник Дэвис: на Западе должны понять, что РФ ответит на провокации.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны должны осознать, что Москва ответит на провокации в свой адрес. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ», — сказал он в эфире YouTube-канала Mario Nawfal.

При этом Дэвис обратил внимание на то, что Россия последовательно придерживается своей переговорной позиции и показывает неприемлемые для себя красные линии, которые западные страны постоянно нарушают, мешая урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны охвачены паникой из-за краха концепции «поставить Россию на место». Дипломат отметила, что в такой ситуации Запад демонстрирует «чудовищную глупость и подлейшую риторику».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше