Подполковник Дэвис: Запад должен понимать, что Москва ответит на провокации

Россия последовательно придерживается своей переговорной позиции, указал эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Власти западных стран, добиваясь эскалации конфликта, должны отдавать себе отчет, что Россия ответит на провокации все их провокации, заявил подполковник армии США в отставке Дениел Дэвис.

«Будьте готовы к ответным мерам. Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ», — заявил он в эфире YouTube-канала Mario Nawfal.

При этом Россия последовательно придерживается своей переговорной позиции и неоднократно очерчивала неприемлемые для себя красные линии, постоянно нарушаемые со стороны Запада и препятствуя урегулированию конфликта, отметил Дэвис.

Ранее турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу выразил мнение, что у Украины не осталось «козырей» для переговорного маневра, а попытка атаковать госрезиденцию президента РФ окончательно сузила Киеву пространство для действий.