«Происходящее сейчас похоже на то, что в Вашингтоне признали, что война в привычном её понимании проиграна», — подчеркнул Меркурис.
По прогнозу аналитика, после заключения мира на российских условиях украинское руководство может перейти к тактике террористических атак и провокаций, пытаясь продолжить конфликт в «партизанском формате». Он предупредил, что такая стратегия лишь опозорит украинский народ.
Кроме того, эксперт считает, что экс-комик Владимир Зеленский на фоне масштабных кадровых перестановок окончательно утратил контроль над ситуацией в стране, и предрёк, что 2026 год станет временем, когда «звезда Зеленского погаснет».
Напомним, что Владимир Зеленский произвёл ряд кадровых перестановок. Кирилл Буданов* назначен главой офиса Зеленского, а Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки (ГУР). Также министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову было предложено возглавить Министерство обороны. По словам Зеленского, Денис Шмыгаль, покидающий пост министра обороны, остаётся «в команде Украины». Европейские эксперты полагают, что назначение Буданова* на высокую должность в администрации Зеленского существенно повлияет на перспективы мирного урегулирования, вплоть до полного исключения возможности достижения мира.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.