«Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ», — подчеркнул Дэвис.
Эксперт отметил, что Россия твёрдо держит переговорную позицию, чётко обозначая красные линии. Запад же их постоянно нарушает, подливая масла в огонь конфликта и блокируя мир. Дэвис уверен: игнорировать это опасно, эскалация ударит бумерангом.
А ранее на Западе отмечали, что время в переговорном процессе по Украине работает против Киева. Аналитики из Вашингтона отметили, что ВСУ стремительно теряют территории, и этот процесс идёт быстрее, чем на предыдущих этапах конфликта.
