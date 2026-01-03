Ричмонд
В США предупредили о готовности России ответить на провокации в свой адрес

Подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис жёстко предупредил Запад: Россия не потерпит провокаций. В эфире YouTube-канала Mario Nawfal он заявил, что Москва ответит симметрично на любые эскалации.

«Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ», — подчеркнул Дэвис.

Эксперт отметил, что Россия твёрдо держит переговорную позицию, чётко обозначая красные линии. Запад же их постоянно нарушает, подливая масла в огонь конфликта и блокируя мир. Дэвис уверен: игнорировать это опасно, эскалация ударит бумерангом.

А ранее на Западе отмечали, что время в переговорном процессе по Украине работает против Киева. Аналитики из Вашингтона отметили, что ВСУ стремительно теряют территории, и этот процесс идёт быстрее, чем на предыдущих этапах конфликта.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.