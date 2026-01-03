Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсии в России продолжат индексировать не ниже уровня инфляции в 2026 году

Российские власти закрепили за пенсионерами защиту от инфляции: страховые пенсии по старости будут индексироваться не ниже её уровня. Об этом говорится в плане правительства, с которым ознакомился ТАСС. Мера напрямую повысит качество жизни пожилых, обеспечив финансовую подушку.

Страховые пенсии — самые массовые: по старости, инвалидности или потере кормильца. Их размер — фиксированная выплата плюс баллы ИПК от стажа и зарплаты. В 2026-м их уже подняли на 7,6% с 1 января, объединив индексацию по инфляции и росту зарплат. Дальше — с 1 февраля и 1 апреля ежегодно, а работающим пенсионерам — перерасчёт с 1 августа по взносам прошлого года.

А ранее жителям России рассказали, кому повысят пенсию в 2026 году. По словам специалиста, основное изменение для большинства — индексация страховых пенсий на 7,6% с первого числа января. По словам эксперта, это позволит средней пенсии по старости превысить 27 тысяч рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.