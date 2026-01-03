В Запорожской области в сентябре в плен попали пять офицеров украинской военной разведки

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Сергей Шевченко, оказавшись под атакой беспилотника своих войск в районе Гуляйполя, помог раненому российскому солдату и впоследствии сдался в плен. Он описал, как после взрыва и обрушения конструкции он обнаружил рядом молодого раненого бойца, который оказался российским. После короткого диалога, в котором они идентифицировали друг друга, оба переждали, пока беспилотник не улетит. Шевченко также сообщил, что оказал первую помощь российскому солдату.