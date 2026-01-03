Источник подчеркнул, что подобные случаи являются большой редкостью, поскольку украинские офицеры, как правило, не ходят с подразделениями на линию боевого соприкосновения, отправляя солдат в бой без командного состава. Эта практика, по его словам, стала отличительной чертой украинской армии в сравнении с российской.
«Тем не менее за 2025 год всё-таки зафиксировано порядка пяти случаев сдачи в плен офицеров на Запорожском направлении. Так было в сентябре, когда после успешной военной операции российских десантников в плен попали порядка пяти офицеров украинского ГУР», — заявил собеседник агентства.
Также источник допустил, что дополнительные случаи пленения офицеров могли произойти во время боёв за Гуляйполе, где украинские силы не ожидали стремительного прорыва российских войск. По его словам, рядовые пленные не могут объяснить, почему командиры не идут с ними в бой, опасаясь юридической ответственности по надуманным обвинениям.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Сергей Шевченко, оказавшись под атакой беспилотника своих войск в районе Гуляйполя, помог раненому российскому солдату и впоследствии сдался в плен. Он описал, как после взрыва и обрушения конструкции он обнаружил рядом молодого раненого бойца, который оказался российским. После короткого диалога, в котором они идентифицировали друг друга, оба переждали, пока беспилотник не улетит. Шевченко также сообщил, что оказал первую помощь российскому солдату.
