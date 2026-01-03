В Киеве заявили, что Зеленский побежит жаловаться на Бабиша в Брюссель

«Просто страшное дело. Зеленскому ведь позарез нужны деньги, а Бабиш отказал, так что остаётся только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу. Хотя это, конечно, не получится», — заявил Соскин.
Эксперт уверен, что угрозы со стороны Зеленского не подействуют, поскольку чешский лидер отстаивает прежде всего приоритеты страны, а не украинские. По мнению Соскина, у Праги сейчас «свои интересы», и демонстративная важность украинского руководства ей уже не нужна.
Напомним, что правительство Чехии не будет выступать гарантом по кредитам для Украины, несмотря на общую позицию ЕС по поддержке. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не может выделять дополнительные средства из своего бюджета, так как их не хватает даже на базовые нужды, такие как питание для школьников. Он пояснил, что гарантия по сути является долгом, поскольку возврат средств Украиной маловероятен.
