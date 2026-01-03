В Киеве заявили, что Зеленский побежит жаловаться на Бабиша в Брюссель

Напомним, что правительство Чехии не будет выступать гарантом по кредитам для Украины, несмотря на общую позицию ЕС по поддержке. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не может выделять дополнительные средства из своего бюджета, так как их не хватает даже на базовые нужды, такие как питание для школьников. Он пояснил, что гарантия по сути является долгом, поскольку возврат средств Украиной маловероятен.