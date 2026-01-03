Обозреватель RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид сообщила о целенаправленном давлении в интернете. В интервью РИА Новости журналистка призналась, что регулярно получает угрозы от украинских пользователей.
По её предположению, она попала в некие списки, подобные украинскому сайту «Миротворец». Рид заявила, что такая практика — попадание в подобные перечни — распространена в отношении многих на Западе, кто публично высказывается в поддержку России.
«Украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они троллят в интернете», — указала она.
При этом журналистка подчеркнула, что сейчас проживает в России и чувствует себя в полной безопасности. Она также иронично напомнила, что ранее её уже пыталась преследовать «вся государственная машина Байдена», что не привело к успеху.
«Так что пусть попробуют, я сейчас здесь все могу вынести. Я не капитулирую перед террористами», — резюмировала Тара Рид.
Прежде Рид заявляла, что Украина стала несостоявшимся государством (failed state), а глава киевского режима Владимир Зеленский — не законный лидер, а шут.