ЦИК обновила данные о количестве избирателей в Госреестре Молдовы

По информации ведомства, наибольшее количество избирателей зарегистрированы в Кишиневе (666 923 человека), в Гагаузской автономии — 129 314 человек, в Бельцах — 99 097 человек. Всего же из общего числа зарегистрированных в Госреестре около 2 763 719 граждан, имеющих право голоса, относятся к административно-территориальным единицам второго уровня.
Помимо этого, в Госреестр включены 258 440 человек, выехавших из страны на законных основаниях или не имеющих постоянного места жительства, а также 277 635 граждан, проживающих в Приднестровье и временно находящихся вне конституционного контроля Республики Молдова.
Отметим, что на начало 2025 года число избирателей в Госреестре составляло 3 298 741. Таким образом, за год оно увеличилось на 1053 человека.
Список избирателей необходим для надлежащей подготовки будущих выборов и периодически обновляется с учетом изменений по месту жительства, миграции и демографических тенденций.