Reuters: территория около военной базы в Каракасе осталась без электроэнергии

Агентство Reuters заявило, что территория около военной базы в столице Венесуэлы Каракасе осталась без электричества.
Другие СМИ сообщали, что в столице Венесуэлы прогремели взрывы и работают системы ПВО. В воздух были подняты истребители Су-30МКВ. Информация о разрушениях не приводилась.
Официального объявления о военных действиях в стране не поступало.
Читайте материал «Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше