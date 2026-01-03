Ричмонд
Reuters: территория около военной базы в Каракасе осталась без электроэнергии

Агентство Reuters заявило, что территория около военной базы в столице Венесуэлы Каракасе осталась без электричества.

Другие СМИ сообщали, что в столице Венесуэлы прогремели взрывы и работают системы ПВО. В воздух были подняты истребители Су-30МКВ. Информация о разрушениях не приводилась.

Официального объявления о военных действиях в стране не поступало.

Читайте материал «Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

