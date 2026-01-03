Правительство России к августу разработает стратегию по борьбе с кибермошенничеством

В официальном сообщении подчёркивается, что правительство продолжает работу над формированием эффективной системы защиты граждан от преступлений в цифровой сфере. В 2026 году ожидается разработка и публикация проекта стратегического документа, направленного на противодействие правонарушениям, использующим информационные технологии. Этот документ призван систематизировать усилия по борьбе с кибермошенничеством, повысив их эффективность.
Конечный срок подготовки стратегического документа установлен 3 августа 2026 года, с предварительным представлением промежуточных результатов к 12 мая 2026 года.
А ранее Life.ru писал, что на «Госуслугах» запустят приём сообщений о кибермошенничестве. Новый механизм поможет быстро фиксировать инциденты и автоматически оповещать об угрозах банки, операторов связи и цифровые платформы.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.