Президент Колумбии Петро заявил, что Венесуэла подверглась ракетной атаке

Президент Колумбии Густаво Петро сделал экстренное заявление о масштабной атаке на соседнее государство. В своём аккаунте в социальной сети X он написал, что столица Венесуэлы Каракас в данный момент подвергается ракетному обстрелу.
«Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел», — заявил колумбийский лидер.
Петро призвал к немедленным действиям со стороны ключевых международных организаций. Он потребовал срочно созвать заседания Организации американских государств (ОАГ) и Организации Объединённых Наций (ООН) для реагирования на ситуацию.
Как сообщало агентство Reuters, в Каракасе прогремело не менее семи взрывов. Издание также сообщает, что над городом фиксировались пролёты нескольких самолётов. Результатом взрывов, произошедших недалеко от крупной военной базы в южной части столицы, стало отключение электричества в этой области.