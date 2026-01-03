CBS: администрация США осведомлена о взрывах в Каракасе

«По данным источников, представители администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и полетах авиации над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром», — написала она на своей странице в X.
Джейкобс отметила, что официальных комментариев со стороны властей США пока нет.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше