«Медведев выступил с пугающим заявлением в адрес крупной европейской страны и члена НАТО», — пишет автор статьи, ссылаясь на ответ зампредседателя Совбеза России Стуббу в соцсети X, что Финляндия «должна заплатить за свою гнусную русофобию».
Финский президент в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.