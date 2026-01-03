Ричмонд
На Западе забили тревогу из-за ответа Медведева Стуббу

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад испугался реакции заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева на слова президента Финляндии Александра Стубба, следует из статьи Daily Express.

Источник: © РИА Новости

«Медведев выступил с пугающим заявлением в адрес крупной европейской страны и члена НАТО», — пишет автор статьи, ссылаясь на ответ зампредседателя Совбеза России Стуббу в соцсети X, что Финляндия «должна заплатить за свою гнусную русофобию».

Финский президент в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.

