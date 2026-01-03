Ричмонд
Белый дом подтвердил удары США по Венесуэле, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«По словам источников, Белый дом подтвердил, что Соединённые Штаты наносят удары по Венесуэле в рамках военной операции», — заявил ведущий Fox News Эрик Шон в эфире телеканала.

