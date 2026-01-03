Венесуэла изначально не заметила первых ударов США, утверждают СМИ

«Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет “земля-воздух” или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически “слепа” к этим ударам», — заявил обозреватель телеканала.
По данным Fox News, на ранних кадрах не видно признаков организованного противодействия ударам, что, по мнению СМИ, может указывать на отключение или вывод из строя систем раннего предупреждения.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше