Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по столице страны остается неизвестным, часть людей из его ближайшего окружения находится в безопасности, сообщает в субботу газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не уверены, где сейчас находится Мадуро. Однако, по словам двух собеседников, общавшихся с членами его окружения, по крайней мере некоторые из них в безопасности», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше