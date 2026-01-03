Трамп провел совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле

Трамп обвинял власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами и призывал президента Николаса Мадуро уйти в отставку. Американские военные в последние недели наносили удары по судам в Карибском море, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики. Кроме того, как сообщал CNN, в начале декабря нанесло удар дроном по портовому объекту на побережье Венесуэлы, где, как считают американские власти, одна из группировок хранила и отгружала наркотики. Мадуро предлагал сотрудничество США в борьбе с наркотрафиком и заявлял, что Штаты хотят напасть на Венесуэлу, чтобы захватить ее запасы нефти.