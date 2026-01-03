Ричмонд
Трамп провел совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле

США официально не комментировали удары по Венесуэле, но проведение военной операции подтвердили источники CBS и The Wall Street Journal. Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и вечером 2 января провел брифинг по национальной безопасности, пишет The New York Times. По данным издания, многие из главных советников президента общались с ним «много времени».

По данным источников CBS, Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам, в том числе военным, на территории Венесуэлы. Удары по Каракасу начались поздно ночью 3 января, власти Венесуэлы обвинили США в военной агрессии и пообещали обратиться в ООН, чтобы привлечь Вашингтон к ответственности.

В небе над Каракасом ночью появились самолеты и вертолеты, в том числе CH-47, стоящие на вооружении армии США, а на улицах бронетехника. Ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Официально Вашингтон не сообщал о начале военной операции в Венесуэле. Представитель армии США не стала комментировать причастность Штатов к ударам по республике. Источник The Wall Street Journal подтвердил, что Вашингтон проводит операцию в Венесуэле, отметив, что заявление будет опубликовано Белым домом после того, как американские военные покинут воздушное пространство страны.

Трамп обвинял власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами и призывал президента Николаса Мадуро уйти в отставку. Американские военные в последние недели наносили удары по судам в Карибском море, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики. Кроме того, как сообщал CNN, в начале декабря нанесло удар дроном по портовому объекту на побережье Венесуэлы, где, как считают американские власти, одна из группировок хранила и отгружала наркотики. Мадуро предлагал сотрудничество США в борьбе с наркотрафиком и заявлял, что Штаты хотят напасть на Венесуэлу, чтобы захватить ее запасы нефти.

