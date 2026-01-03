Кто и зачем усилил интерес к Казахстану — мнение эксперта

Таким мнением поделился азербайджанский эксперт, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов. О том, почему интерес к Казахстану растёт и какую роль Астана играет в международных процессах, политолог рассказал в интервью, подводя итоги 2025 года для Казахстана.
— Одним из главных событий 2025 года во внутренней политике РК стала инициатива по реформе парламента. По Вашему мнению, какие цели преследует президент Токаев этой реформой и как она может повлиять на политическую систему Казахстана?
— Инициативу по реформе парламента Казахстана, предложенную Касым-Жомартом Токаевым, я считаю своевременной. Меняется время, меняются условия. Если в начале независимости, в начале 1990-х годов, ситуация в Казахстане требовала такой политической системы, при которой двухпалатный парламент был оптимальным решением, то сегодня перед страной стоят уже другие вызовы, сложилась иная управленческая реальность. Для эффективного управления и быстрого реагирования на происходящие процессы, на мой взгляд, однопалатный парламент сегодня является своевременным и очень важным решением.
Если в целом посмотреть на парламенты разных стран, то можно увидеть, что двухпалатная система, как правило, характерна для федеративных государств. В унитарных государствах чаще отдают предпочтение однопалатному парламенту.
С другой стороны, если страна имеет президентскую форму правления и сталкивается с необходимостью оперативно решать ключевые вопросы, то парламент должен обладать способностью быстро и адекватно реагировать на возникающие ситуации. Насколько я понимаю, в результате реформы возрастёт роль парламента, расширятся его законотворческие и представительские функции. Это означает, что в системе государственной власти — у президента, парламента, исполнительной и судебной ветвей — будут более чётко очерчены функции и полномочия. Для государственного управления это, безусловно, важный и значимый шаг.
— В марте Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании Регионального центра по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана с размещением в Алматы. Инициатива принадлежала Касым-Жомарту Токаеву. Как Вы оцениваете значение этого шага для Казахстана и всего региона?
— Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана открылся в Алматы в 2025 году. Это важное событие, и в первую очередь оно является показателем того, что Казахстан занимает одно из центральных мест в регионе Большого Туркестана и Центральной Азии.
Так или иначе, ситуация в Афганистане и в приграничных районах Центральной Азии остаётся значимым фактором региональной стабильности, и Казахстан здесь может играть ключевую роль в регулировании различных процессов. Мы знаем, что сегодня существует целый ряд международных платформ, в рамках которых Казахстан взаимодействует с соседними государствами. Одной из таких платформ, например, является формат «Центральная Азия+».
В 2025 году мы стали свидетелями того, что само понимание Центральной Азии расширяется. Если раньше под этим регионом традиционно подразумевались Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, то сегодня география становится шире: в неё включается Афганистан, а также Азербайджан. Мы наблюдаем, как регионы сближаются, как формируется геоэкономическая ось в Большой Евразии, где особую актуальность в будущем приобретают транспортно-коммуникационные проекты, энергетика и «зелёная» энергетика. Коридор между Китаем и Европейским союзом таким образом расширяется, и одну из ключевых ролей в этом процессе, безусловно, будет играть Казахстан.
— На Ваш взгляд, какими ключевыми событиями и решениями ознаменовался 2025 год для казахстанско-азербайджанских отношений?
— 2025 год стал важным этапом в развитии казахстанско-азербайджанских отношений, подтвердив, что сотрудничество между Астаной и Баку выходит на союзнический уровень. В течение года была очевидна высокая степень согласованности позиций сторон по ключевым региональным и международным вопросам. Контакты на высшем уровне отличались регулярностью.
Лидеры Азербайджана и Казахстана демонстрировали близость подходов к вопросам суверенитета, невмешательства, региональной безопасности и многовекторной внешней политики, что укрепляло взаимную политическую опору двух стран.
Одним из наиболее значимых направлений стало сотрудничество в транспортно-экономической сфере. Были расширены договорённости по транзиту грузов через Каспийское море, активизировано взаимодействие портов Актау и Алят, а также заключены новые соглашения между транспортными, логистическими и железнодорожными структурами двух государств. Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в 2025 году рассматривался уже не как альтернативный маршрут, а как самостоятельная геоэкономическая ось, соединяющая Китай, Центральную Азию, Кавказ и Европу. В этом контексте казахстанско-азербайджанское сотрудничество приобрело общеевразийское значение.
— В 2025 году президент Токаев совершил 23 зарубежных визита. Казахстан принял 30 иностранных лидеров, состоялось 186 встреч на высоком уровне и 43 телефонных разговора. Экономический результат встреч — свыше 70 миллиардов долларов коммерческих соглашений. Как вы оцениваете такую внешнеполитическую активность и курс Касым-Жомарта Токаева?
— В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев совершил 23 зарубежных визита, и, если посмотреть на динамику последних лет, можно отметить, что его внешнеполитическая активность остаётся стабильно высокой. Это говорит о том, что Казахстан всё более активно и последовательно проводит свою внешнюю политику.
Безусловно, свою роль играет и личный фактор: Касым-Жомарт Токаев — профессиональный дипломат, обладающий как серьёзным теоретическим, так и практическим опытом. Результаты этого мы видим в том, как Казахстан выстраивает многовекторную, сбалансированную политику, поддерживая тёплые и рабочие отношения одновременно с Россией, Европейским союзом, Соединёнными Штатами, Китаем и другими государствами.
В 2025 году было заключено множество соглашений политического и экономического характера, в том числе со странами Ближнего Востока. Визит в Соединённые Штаты, а также многочисленные поездки в различные государства, включая соседние страны, демонстрируют наличие как текущих, так и перспективных проектов. Всё это показывает, что Казахстан занимает важное место в интересах так называемых геополитических гигантов, и интерес к стране с каждым годом возрастает.
Свыше 70 миллиардов долларов коммерческих соглашений — это, безусловно, значимый результат, особенно в условиях современных экономических и финансовых вызовов. Для устойчивости экономики и благосостояния населения Казахстана такие показатели очень важны.