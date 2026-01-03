Кто и зачем усилил интерес к Казахстану — мнение эксперта

В 2025 году мы стали свидетелями того, что само понимание Центральной Азии расширяется. Если раньше под этим регионом традиционно подразумевались Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, то сегодня география становится шире: в неё включается Афганистан, а также Азербайджан. Мы наблюдаем, как регионы сближаются, как формируется геоэкономическая ось в Большой Евразии, где особую актуальность в будущем приобретают транспортно-коммуникационные проекты, энергетика и «зелёная» энергетика. Коридор между Китаем и Европейским союзом таким образом расширяется, и одну из ключевых ролей в этом процессе, безусловно, будет играть Казахстан.