Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата писало, что Евросоюзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до «смерти» президента США Дональда Трампа. Испанская газета El País, в свою очередь, отмечала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа.
Колумнист добавляет, что президент США Дональд Трамп в своем последнем стратегическом документе (по национальной безопасности — ред.) уже «объявил миру, что Европа, которую он не любит», «мертва».
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.