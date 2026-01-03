Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.