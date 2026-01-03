«Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США. К настоящему моменту варварские вторгшиеся силы, осквернившие нашу священную землю в районах Фуэрте-Тиуны, Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, нанесли удары ракетами и реактивными снарядами, выпущенными с боевых вертолетов, по жилым кварталам с гражданским населением. В настоящее время проводится сбор информации о раненых и погибших», — сказал он в обращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.
Минобороны Венесуэлы: США ударили по жилым районам страны
КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Американские вертолеты выпустили ракеты в районе жилых кварталов столицы Венесуэлы, число жертв уточняется. Об этом заявил министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.
