Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа

США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле, сообщил американский президент.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о тщательно спланированной операции в Венесуэле с участием большого числа военных, в ходе которой, по его словам, были нанесены удары по объектам страны, а лидер республики Николас Мадуро захвачен.

ТАСС собрал главное из заявления.

  • США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле, заявил американский президент.
  • Трамп утверждает, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны вместе со своей женой.
  • По его словам, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных.
  • Президент США заявил, что планирует провести во Флориде пресс-конференцию об операции в Венесуэле в 11:00 (19:00 мск).

Об атаке

  • 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав действия Вашингтона военной агрессией.
  • В Венесуэле введено чрезвычайное положение, армия страны готовится к защите ее суверенитета.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше