Молдаване покидают страну: на границе с Румынией заторы

Пограничные структуры принимают меры по оптимизации трансграничного движения.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. На нескольких пограничных пунктах с Румынией наблюдаются сильные пробки, сообщили в Пограничной полиции.

Жители Молдовы на уик-енд массово покидают республику и направляются в соседнюю Румынию. На пограничных переходах Леушены и Крива, на выезде из Республики Молдова, наблюдаются сильные заторы. Также показатели увеличения пассажиропотока и транспортных средств на выезде из Молдовы наблюдаются и на КПП Скулены.

Пограничные структуры принимают меры по оптимизации трансграничного движения, при этом деятельность осуществляется с максимальной пропускной способностью.

Планирующим пересечь границу через Леушены или Скулены рекомендуется выбирать альтернативные маршруты — КПП Костешты и Криуляны, работающие круглосуточно, или КПП Кагул.

Тем, кто намерен пересечь границу Молдовы через КПП Крива, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты через КПП Ларга или КПП Бричаны.