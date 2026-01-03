Молдаване покидают страну: на границе с Румынией заторы

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. На нескольких пограничных пунктах с Румынией наблюдаются сильные пробки, сообщили в Пограничной полиции.
Жители Молдовы на уик-енд массово покидают республику и направляются в соседнюю Румынию. На пограничных переходах Леушены и Крива, на выезде из Республики Молдова, наблюдаются сильные заторы. Также показатели увеличения пассажиропотока и транспортных средств на выезде из Молдовы наблюдаются и на КПП Скулены.
Пограничные структуры принимают меры по оптимизации трансграничного движения, при этом деятельность осуществляется с максимальной пропускной способностью.
Планирующим пересечь границу через Леушены или Скулены рекомендуется выбирать альтернативные маршруты — КПП Костешты и Криуляны, работающие круглосуточно, или КПП Кагул.
Тем, кто намерен пересечь границу Молдовы через КПП Крива, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты через КПП Ларга или КПП Бричаны.