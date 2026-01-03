Молдаване покидают страну: на границе с Румынией заторы

Жители Молдовы на уик-енд массово покидают республику и направляются в соседнюю Румынию. На пограничных переходах Леушены и Крива, на выезде из Республики Молдова, наблюдаются сильные заторы. Также показатели увеличения пассажиропотока и транспортных средств на выезде из Молдовы наблюдаются и на КПП Скулены.