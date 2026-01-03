В МИД РФ осудили атаку США против Венесуэлы

«Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны», — говорится в заявлении ведомства.
При этом РФ потвердила солидарность с венесуэльским народом и его руководству. Также МИД РФ призвали не допустить дальнейшей эскалации напряженности между странами, а также находить дипломатические варианты урегулирования конфликта.
Кроме того, Россия поддержала инициативу руководства стран Латинской Америки созвать заседание Совета безопасности (СБ) ООН по Венесуэле.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли крупномасштабный удара по Венесуэле. Также Трамп заявил, что Мадуро и его семья захвачены и вывезены из страны. По словам президента США, операция проводилась при участии американских правоохранительных органов.
Ранее в этот день в Каракасе были слышны взрывы. Журналистка канала CBS Дженнифер Джейкобс заявила, что Трамп отдал приказ об ударах по целям на территории Венесуэлы, в том числе по военным объектам. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение из-за американских ударов. В свою очередь президент Колумбии Густаво Петро призвал срочно провести заседание ООН и Организации американских государств.