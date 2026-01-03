В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием

Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Американский лидер пообещал выступить с подробностями в 19.00 мск.
«Теперь он (Мадуро — ред.) наконец-то предстанет перед правосудием за свои “преступления”, — написал Ландау в соцсети Х.
Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.Читать дальше