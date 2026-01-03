Ричмонд
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту

КАРАКАС, 3 янв — РИА Новости. Власть в Венесуэле в отсутствие президента переходит к его заместителю, следует из конституции страны.

Источник: © РИА Новости

«Если отсутствие президента Республики происходит в течение первых четырех лет конституционного срока, в течение следующих тридцати дней должны быть проведены новые всеобщие выборы. До избрания и вступления в должность нового президента его пост занимает исполнительный вице-президент», — говорится в документе.

Исполнительным вице-президентом Венесуэлы является Делси Родригес.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, президент Николас Мадуро вступил в должность 10 января.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше