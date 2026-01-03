В Венесуэле власть перешла к вице-президенту

«Если отсутствие президента Республики происходит в течение первых четырех лет конституционного срока, в течение следующих тридцати дней должны быть проведены новые всеобщие выборы. До избрания и вступления в должность нового президента его пост занимает исполнительный вице-президент», — говорится в документе.
Исполнительным вице-президентом Венесуэлы является Делси Родригес.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, президент Николас Мадуро вступил в должность 10 января.
