Каллас: ЕС призывает к сдержанности в ситуации с Венесуэлой

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Евросоюз призывает к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы и придерживается мнения, что президент республики Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности». Об этом написала в X глава евродипломатии Кая Каллас после беседы с госсекретарем США Марко Рубио.

«Я поговорила с госсекретарем Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе. ЕС пристально следит за ситуацией», — сообщила она, подчеркнув, что сообщество ранее неоднократно настаивало на «недостаточной легитимности Мадуро». «Принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться, мы призываем к сдержанности», — заключила Каллас.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что США не информировали страны ЕС и НАТО о своих планах в отношении Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше