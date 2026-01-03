Каллас: ЕС призывает к сдержанности в ситуации с Венесуэлой

«Я поговорила с госсекретарем Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе. ЕС пристально следит за ситуацией», — сообщила она, подчеркнув, что сообщество ранее неоднократно настаивало на «недостаточной легитимности Мадуро». «Принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться, мы призываем к сдержанности», — заключила Каллас.
