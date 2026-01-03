«Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии», — написал он в своем Telegram-канале.
Умеров утверждает, что стороны будут обсуждать безопасность и экономику.
Владимир Зеленский анонсировал это мероприятие 30 декабря. Шестого января во Франции должна состояться встреча лидеров «коалиции желающих».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения «стратегического поражения» России.
Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.