Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский лично планировал атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо

ВОЛГОГРАД, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно же, это киевский режим и сам Зеленский планировал эти акции на прошлой неделе — попытка удара по резиденции президента, а теперь вот именно под Новый год, именно под самый Новый год», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 1».

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.